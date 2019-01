Haren Spaanse peuter in put gevonden

Hulpverleners hebben in de put bij Málaga waarin de ruim twee jaar oude Julen is gevallen, haren van de peuter gevonden. Dat hebben de autoriteiten in de zuidelijke deelstaat Andalusië gemeld aan de radiozender Cadena SER.

Een bestuurder van de deelstaat zei dat uit DNA-onderzoek is gebleken dat de gevonden haren van Julen zijn. „Dat geeft ons zekerheid dat de jongen in de put zit.” Eerder werd in Spaanse media getwijfeld of Julen wel in de put was gevallen.

Julen viel in de put tijdens een uitstapje met zijn familie naar hun weekendhuisje in Totalán, een bergdorp ten noordoosten van Málaga. Hulpverleners kunnen niet afdalen in de 110 meter diepe put, omdat die een diameter van slechts 25 tot 30 centimeter heeft.

De autoriteiten in Andalusië meldden dinsdag dat twee tunnels worden gegraven om bij de jongen in de put te komen. Dat werk zou zeker twee dagen duren.