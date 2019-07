Hardleerse autodief betrapt in Australië

Een man (34) die in Australië wegens autodiefstal voor de rechter moest verschijnen, is weer opgepakt omdat hij in een ander gestolen voertuig naar de rechtbank zou zijn gereden. Ook een 23-jarige vrouwelijke passagier is gearresteerd.

Het duo viel mogelijk door de mand vanwege een ongelukkig gekozen parkeerplaats. Ze hadden de blauwe wagen volgens omroep ABC achtergelaten op een parkeerterrein tegenover het politiebureau in Christies Beach, bij de stad Adelaide.

„Hij had daadwerkelijk een auto gestolen en was naar de rechtbank gegaan omdat hij werd vervolgd voor autodiefstal”, reageerde een politiewoordvoerster. De man wordt ook vervolgd omdat hij achter het stuur zou hebben gezeten terwijl hij een rijontzegging had.