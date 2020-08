Harde coronamaatregelen in Chinese regio Xinjiang

Inwoners van de hoofdstad van de autonome Chinese regio Xinjiang worden gedwongen traditionele Chinese medicijnen te nemen, worden geketend aan gebouwen of moeten wekenlang binnen blijven in de strijd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit berichten die bewoners op internet plaatsen. Dat gebeurt massaal sinds vrijdag, meldt de Britse krant The Guardian.

Inwoners van de stad Ürümqi zeggen dat ze met handboeien werden geketend toen ze hun gebouw probeerden te verlaten. Eén persoon zegt dat hij al twee maanden in een quarantainecentrum zit en verplicht is een Chinese kruidendrank te nemen die China als mogelijke behandeling tegen Covd-19 ziet.

Op videobeelden is te zien hoe bewoners uit frustratie schreeuwen uit het raam. Op een briefje is te lezen dat iedereen die in een woongemeenschap deelneemt aan het „gebrul” een misdrijf begaat. Bewoners zouden worden gewaarschuwd dat dergelijk gedrag van invloed kan zijn op onder meer de kansen van hun kinderen om naar school te gaan.

Volgens de staatskrant Global Times zijn de extreme maatregelen in Ürümqi genomen als gevolg van de „omgangsvormen in Xinjiang, waar mensen ervan houden om buiten te zijn en samen te komen”.

Xinjiang staat bekend om de massale opsluiting van de Oeigoeren, de moslimminderheid in het gebied.