„Harde brexit is einde Nederlandse visserij”

Een harde brexit is de doodsteek voor Nederlandse vissers. Een harde Brexit leidt onherroepelijk tot het einde van het Europese visserijbeleid. En juist van dat gemeenschappelijke beleid profiteren vooral de Nederlandse vissers.

Dat zegt Gerard van Balsfoort, voorzitter van de Europese Visserij Associatie (Eufa) tegen De Telegraaf. Zonder brexitakkoord worden de Europese viswateren een stuk kleiner.

De brexitonderhandelingen zitten in een eindfase, maar zonder akkoord stevenen de onderhandelaars af op een harde brexit. Van Balsfoort: „Dan krijgen we dus te veel vissers op weinig visgronden, wat onherroepelijk tot ruzies leidt tussen landen die zullen renationaliseren. Dat betekent een einde aan het Europese visserijbeleid en dat is funest voor de Nederlandse vissector. Nederland heeft namelijk een grote vloot en weinig water."

Nederlandse vissers vangen bijna alles buiten Nederlandse viswateren. Meer dan 45 procent van de ’Nederlandse’ vis wordt in Britse wateren gevangen. Voor haring is dat zelfs bijna 90 procent.