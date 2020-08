Harde aanpak politie Suriname tegen overtreders coronaregels

De Surinaamse politie zal strenger gaan optreden tegen overtreders van de coronamaatregelen. Zo zullen agenten intensiever surveilleren en roadblocks opzetten om te controleren. Ook komt er een speciaal alarmnummer waar burgers misstanden kunnen melden. Dat heeft minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksie tijdens een speciale Covid-19 persconferentie in Paramaribo gezegd.

Overtreders van de avondklok zullen zonder pardon naar het politiebureau worden gebracht waar ze de nacht door moeten brengen. Ook zullen agenten veel sneller boetes uitdelen aan overtreders van de Covid-maatregelen. De strakkere handhaving is hard nodig omdat nog veel te veel mensen zich niet aan de regels houden. Vooral de regels voor feestjes, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten worden te vaak genegeerd.

Deze zogenaamde „spreading”-bijeenkomsten, waar vaak meer dan vijftig mensen bij elkaar komen, zijn extra gevaarlijk, zo zei minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin. Hij sprak van een „zeer cruciale fase” in de corona-uitbraak in Suriname. Toch is de situatie volgens hem nog wel beheersbaar omdat besmette personen nog steeds kunnen worden opgespoord en geïsoleerd.

Volgens de cijfers van de Surinaamse Covid-19 website zijn er 48 mensen overleden aan het coronavirus. Het aantal actieve gevallen stond dinsdag op 891, terwijl het totaal aantal positieve gevallen gesteegen is naar 3077. Hiervan zijn 2138 mensen genezen en liggen er 132 in het ziekenhuis, waarvan 13 op de intensieve care. Verder zijn 776 mensen geïsoleerd omdat ze positief getest zijn, maar geen klachten hebben. 565 personen zijn in quarantaine omdat ze mogelijk in contact zijn geweest met besmette mensen. Zij zijn niet besmet.