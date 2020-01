Hard werken aan keurmerk voor Braziliaanse cacao

Nederland is ’s werelds grootste importeur van cacaobonen. Gemiddeld eten we 4 tot 5 kilo chocola per jaar. Het is niet uitgesloten dat het grootste deel daarvan juist tijdens de serie feestdagen aan het einde van het jaar wordt gegeten.

Dat de consumptie van chocola een schaduwkant heeft, nemen we meestal voor lief. De productie van cacao is belastend voor het milieu, want door de teelt ervan verdwijnen delen van het tropische regenwoud. In de landen waar cacao wordt verbouwd, vormt hij een belangrijke bron van werkgelegenheid en inkomsten. Maar kinderarbeid en dwangarbeid komen geregeld voor. Internationale cacaohandelaren- en verwerkers kopen de grondstof voor chocola voor lage prijzen op van de boeren, die vaak geen eerlijke prijs voor hun product krijgen.

In de jaren tachtig was Brazilië een van de grootste producenten van cacao. Afrika heeft die positie intussen overgenomen, maar boeren in de Braziliaanse regio Zuid-Bahia willen hun plaats op de wereldmarkt heroveren met een keurmerk voor kwaliteit en goede arbeidsomstandigheden.

Braziliaanse boeren die aan de strenge normen voor het keurmerk van de verfijnde cacaoboon voldoen, zouden gemiddeld 40 tot 160 procent hogere prijzen voor hun product krijgen.

De boon uit Zuid-Bahia is intussen de derde soort uit Brazilië dat een keurmerk draagt.