Hangbrug ingestort in zuiden Frankrijk

Zeker een persoon is om het leven gekomen toen een hangbrug instortte in het zuiden van Frankrijk. Het gaat volgens de eerste berichten om een vijftienjarig meisje. Ook raakten volgens de brandweer meerdere mensen gewond. Twee slachtoffers verkeren nog in levensgevaar.

Door het instorten van de brug zijn meerdere voertuigen in de rivier Tarn gestort. Het zou gaan om een auto, een vrachtwagen en mogelijk ook nog om een derde voertuig. Reddingswerkers zoeken nog naar andere mogelijke slachtoffers.

De brug is ongeveer 150 meter lang en 5 meter breed. Het bouwwerk verbindt de gemeenten Mirepoix-sur-Tarn en Bessières, zo’n 30 kilometer ten noorden van Toulouse. De autoriteiten in het departement Haute-Garonne melden dat tientallen reddingswerkers ter plekke zijn.