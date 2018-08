Hangbrug Genua ingestort; vrees voor tientallen doden

Een aanzienlijk deel van een brug van een autosnelweg bij Genua is ingestort. Italiaanse media melden dat nog onbekend is of er slachtoffers zijn, maar er wordt gevreesd voor tientallen doden.

#Genova, crolla ponte dell’autostrada (VIDEO): Si tratta del ponte Morandi, parte dell'autostrada A10 L'articolo #Genova, crolla ponte dell’autostrada (VIDEO) proviene da Giornalettismo. https://t.co/idTDGcq66I pic.twitter.com/Vjb3B8cPQq — Notizie confermate (@notiveri) 14 augustus 2018

Genova, il camion in bilico Le foto del disastro sulla A10 https://t.co/zRVqGLrLmf pic.twitter.com/PpHMEAClhQ — Corriere della Sera (@Corriere) 14 augustus 2018

De brug voor de snelweg A10 stamt uit de jaren zestig en verbindt onder meer de luchthaven ten westen van Genua met het centrum van de stad. De constructie is 90 meter hoog en het wegdek van ruim een kilometer lang ligt 45 meter boven de grond. Een stuk van 200 meter lang stortte dinsdag in terwijl de regio door hevige regens wordt geteisterd. Volgens ooggetuigen zijn er voertuigen naar beneden gestort. Volgens de eerste berichten is de instorting een gevolg van problemen met de pyloon op de linkeroever van de rivier.