Handtekening getuige vereist voor briefstemmen North Carolina

Briefstemmen voor de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse staat North Carolina moeten vergezeld worden van een handtekening van een derde die getuigt dat een stembiljet daadwerkelijk door de stemgerechtigde is ingevuld, oordeelde een federale rechtbank woensdag. De uitspraak is goed nieuws voor Republikeinen, die strengere regels willen omtrent het stemmen per post.

De rechtbank maakt het met de uitspraakeffectief onmogelijk dat kiezers die hun stem al zonder handtekening hebben verstuurd hun fout nog kunnen repareren. De rechters hadden zich gebogen over regels van de staat waaronder kiezers het gebrek aan een handtekening nog konden goedmaken met een schriftelijke verklaring onder ede.

Phil Berger, de Republikeinse senator namens North Carolina, verwelkomde de gerechtelijke uitspraak. In 2016 won Trump de staat met 3,6 procent verschil ten opzichte van Hillary Clinton. Dit jaar geldt North Carolina echter als een van de zwaarst bevochten staten.

Vanwege de corona-epidemie brengen meer Amerikanen dan ooit te voren naar verwachting hun stem per post uit. President Donald Trump en de Republikeinen beweren, overigens zonder enig bewijs, dat dit verkiezingsfraude in de hand werkt. Volgens de Democraten proberen de Republikeinen zo te voorkomen dat mensen per post kunnen stemmen en twijfel te zaaien over de legitimiteit van de verkiezingen. Door het hele land lopen tal van rechtszaken over de wijze van stemmen en tellen.