Handleiding voor gevangenen in Tunesië

De Tunesische autoriteiten zijn begonnen met het uitdelen van een gids met de rechten van gevangenen. Alle gedetineerden en cipiers in het Noord-Afrikaanse land moeten voor eind maart 2020 toegang hebben tot het boekje.

De gids is dinsdag alvast overhandigd aan gedetineerden in de Mornaguia-gevangenis bij hoofdstad Tunis. In de 120 pagina’s tellende handleiding staan 255 simpele vragen, zoals „hoe vaak mogen gevangenen douchen?” en „wat voor disciplinaire straffen kunnen worden opgelegd?”

Tunesië maakte na de Jasmijnrevolutie in 2010 de overgang van een politiestaat naar een functionerende democratie. Er wordt nog steeds gewerkt aan de hervorming van het rechtssysteem. Het nieuwe initiatief is volgens minister van Justitie Karim Jamoussi bedoeld om de „cultuur van mensenrechten” te verspreiden in gevangenissen.