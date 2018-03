Handlanger Dutroux mag wennen aan vrijheid

Michel Lelièvre, de voormalige handlanger van kinderverkrachter en -moordenaar Marc Dutroux, mag sinds kort wennen aan vrijheid. Hij bracht onlangs 36 uur buiten de gevangenismuren door. Dat zal de komende tijd, met een aantal beperkingen, vaker gebeuren. Zijn advocate Benjamine Bovy heeft dat donderdag gezegd tegen de Belgische tv-zender VTM.

De nu 46-jarige Lelièvre kreeg wegens de ontvoering van slachtoffers van Dutroux 25 jaar gevangenisstraf. Die heeft hij over een kleine drie jaar uitgezeten, reden om hem nu toestemming te geven zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. Voorwaarde voor zijn eerste proefverlof was dat hij zich niet zou laten zien in de provincies Limburg, zowel in België als Nederland, en in Vlaams-Brabant. Ook de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en de gemeente Ans waren verboden terrein.

Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux, is al vijf jaar voorwaardelijk vrij. Dutroux kreeg wegens meervoudige moord en verkrachting levenslang. Pogingen voor hem proefverlof te regelen haalden tot dusver niets uit.