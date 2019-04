‘Handlanger’ Assange gearresteerd in Ecuador

Een vermeende handlanger van WikiLeaks-oprichter Julian Assange is donderdag gearresteerd in Ecuador. De minister van Binnenlandse Zaken Maria Paula Romo heeft dat bekendgemaakt. De arrestatie gebeurde enkele uren nadat het Zuid-Amerikaanse land Assange uit de ambassade in Londen had gezet.

De identiteit van de handlanger is niet bekendgemaakt, maar volgens de minister heeft hij een hechte band met Assange. „We hebben voldoende bewijs dat hij meehielp bij pogingen om de regering te destabiliseren”, zei de minister. Ze voegde eraan toe dat de man buitenlandse tripjes had gemaakt met de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Ricardo Patino, die Assange in 2012 politiek asiel verleende.

De verdachte stond op het punt te vertrekken naar Japan toen hij werd gearresteerd. Het zou naar verluidt gaan om Ola Bini, een Zweedse softwareontwikkelaar die in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito woonde.