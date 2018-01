Handelspact TPP verder zonder VS

Elf landen rond de Stille Oceaan ondertekenen in maart zonder de Verenigde Staten het nieuwe TPP-vrijhandelsverdrag. Washington stapte een jaar geleden uit het verdrag.

Japan heeft zich ingespannen om het akkoord te redden. Het nieuwe TPP wordt met een ceremonie in maart in Chili ondertekend door de deelnemers; Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam.

Het akkoord kent een erg moeizame geschiedenis. De onderhandelingen begonnen al in 2005, maar liepen veel vertraging op door geschillen over onder meer landbouw en intellectueel eigendom. Het werd tenslotte in februari 2016 getekend door de deelnemers in Nieuw-Zeeland. Maar de grootste partner, de VS, trok zich onder leiding van president Trump al op 23 januari 2017 terug als gevolg van Trumps bezwaren tegen een reeks vrijhandelsakkoorden.