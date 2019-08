Handelsoorlog Japan en Zuid-Korea escaleert

De Japanse regering is akkoord gegaan met het voorstel om Zuid-Korea van de zogenaamde ‘lijst van witte landen’ te halen. Deze landen hebben bepaalde voordelen bij de import en export in de handelsrelatie met Japan.

Beide landen steggelen al langere tijd over de compensatie voor Zuid-Koreaanse dwangarbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog. De hoogste Zuid-Koreaanse rechtbank oordeelde vorig jaar dat een Japans bedrijf schadevergoedingen moet betalen. Japan zegt dat de kwestie van de schadevergoeding werd opgelost door een verdrag uit 1965 dat de banden tussen Tokio en Seoel normaliseerde.

De regering in Zuid-Korea zei vrijdag (lokale tijd) de beslissing van Japan te betreuren en dat het krachtig zal reageren. Een woordvoerster zei dat later op de dag het Zuid-Koreaanse kabinet in spoedoverleg bijeen zal komen om de kwestie te bespreken. Het besluit van Japan om Zuid-Korea te schrappen van de lijst, was niet bedoeld om de relatie van Tokio met Seoul te schaden, aldus de Japanse minister van industrie