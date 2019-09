Handelslui hebben Area 51 allang bestormd

Handelslui hebben al veel werk gemaakt van de op Facebook aangekondigde ‘bestorming’ van Area 51, een geheim complex van de Amerikaanse strijdkrachten waar stiekem buitenaardse ruimteschepen en hun bemanning verstopt zouden zijn. Het afgeschermde gebied in Nevada ligt circa 130 kilometer ten noordwesten van Las Vegas.

Het Facebook-initiatief ‘Storm Area 51’ van Matty Roberts om vrijdag 20 september naar het complex te komen, heeft een stortvloed aan reacties opgeleverd. Zelfs de Amerikaanse autoriteiten zijn bezorgd geworden. Zoals het er nu naar uitziet komen er erg veel mensen naar met name de uitvalsbasis bij Crystal Springs en Hiko, circa 60 kilometer ten noordoosten van het geheime militaire complex. Maar de bestorming wordt, in heel de VS, in ieder geval ingeleid met feesten en voorstellingen.

Onder de organisatoren zijn veel handelslui die brood zien in de massale speurtocht naar buitenaards leven, berichtte het blad Forbes. Het meeste ‘buitenaardse spul’ kan gewoon op internet worden besteld, maar bijvoorbeeld het biermerk Budweiser sponsort en bevoorraadt een feest dat donderdag aan de rand van de militaire basis in Nevada wordt gehouden. Bud Light biedt ook ‘buitenaardse’ hoofddeksels aan of een vlag van 75 dollar, die de aandacht zou trekken van de bemanning van een UFO die vertwijfeld een landingsplaats en mogelijk ook een biertje zoekt.

Fastfoodgigant Arby’s heeft ook zijn tenten opgeslagen bij het Alien Research Center ten noorden van Crystal Springs. Arby’s verkoopt er met een mobiele ‘Roadside Meathouse’ ook vleesgerechten. Het is volgens chef Jim Tayler van Arby’s onmogelijk te voorspellen of er vrijdag buitenaards leven wordt aangetroffen, „maar áls dat zo is, dan verdient dat leven het beste vlees te eten”.

In heel de VS worden ‘Storm Area 51’ evenementen gehouden waar bedrijven geld in stoppen. De keten Kings Dining and Entertainment houdt vrijdag in verscheidene vestigingen in hele het land ‘buitenaardse’ feesten waar de aanwezigen reizen naar Nevada kunnen winnen.