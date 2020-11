‘Handel in voedsel geen bron voor verspreiding corona’

Er is geen belangrijk bewijs dat het coronavirus zich verspreidt via handel in voedsel. Berichten daarover moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Dat zegt de chef economie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN.

Maximo Torero Cullen reageerde daarmee op berichten uit China. Dat land verklaarde op de verpakking van producten uit zeker twintig landen het coronavirus te hebben ontdekt. Omdat Peking geen bewijs leverde voor die bewering schaadt China de handel, aldus buitenlandse functionarissen.