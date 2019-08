Hamdok beëdigd als nieuwe premier van Soedan

Abdalla Hamdok is woensdag beëdigd als premier van Soedan in de overgangsregering van het land. Hamdok legde de eed af tijdens een korte ceremonie, kort nadat hij was teruggekomen uit Ethiopië, waar hij jarenlang werkte als senior econoom voor de Verenigde Naties. Naar verwachting zal Hamdok volgende week een kabinet vormen.

Eerder op de dag werd generaal Abdel Fattah al-Burhan al geïnstalleerd als voorzitter van de soevereine raad van Soedan. De elf leden tellende raad vormt het overgangsbestuur van het Afrikaanse land na het afzetten van president Omar al-Bashir in april. Militairen zetten de dictator af na groeiende volksprotesten.

De soevereine raad van zes burgers en vijf militairen moet de komende drie jaar de weg bereiden voor een nieuwe burgerregering. Na al-Burhan zijn woensdag ook de tien andere leden formeel aangesteld. De soevereine raad vervangt de militaire overgangsraad die na het verdrijven van al-Bashir in het leven werd geroepen.