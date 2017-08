„Hamburgse aanvaller bezat IS-vlag”

De man die vrijdag bezoekers van een supermarkt in Hamburg aanviel met een groot keukenmes was in het bezit van een kleine vlag van Islamitische Staat. Die is gevonden op de kamer van de vermoedelijke dader in een opvangcentrum voor vluchtelingen. Volgens de krant Bild hing het vlaggetje van 10 bij 15 centimeter aan de binnenkant van een kastdeur. De Duitse krant noemde op haar site geen informatiebron.

De 26-jarige Palestijnse verdachte, geboren in de Verenigde Arabische Emiraten, stak in een Edeka-vestiging in het wilde weg om zich heen. Een klant kwam daardoor om het leven, zeven anderen raakten gewond.

Het tijdschrift Der Spiegel meldde dat de aanvaller in Noorwegen asiel had aangevraagd maar in 2015 naar Duitsland is gekomen. Bij de autoriteiten stond hij te boek als streng gelovige islamiet, maar niet als iemand die een terreurdaad in de zin zou kunnen hebben. Er zijn wel aanwijzingen dat hij psychische problemen had.