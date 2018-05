Hamasleider: 50 van de 62 doden waren lid van Hamas

Van de 62 doden die er maandag en dinsdag vielen tijdens gewelddadigheden aan de grens tussen Gaza en Israël, waren er 50 lid van Hamas.

Dat heeft dr. Salah Al Bardawil, een hooggeplaatste functionaris van de terreurbeweging, woensdag toegegeven. Daarmee bevestigde hij de Israëlische claim dat de meeste slachtoffers leden van Hamas zijn.

Hamas official, Dr. Salah Al-Bardawil is clear about terrorist involvement in the riots pic.twitter.com/p5My6JGQRr — IDF (@IDFSpokesperson) 16 mei 2018

Intussen beweert een arts in Gaza dat een baby van acht maanden, dat zou zijn overleden nadat het traangas had ingeademd, al langer ziek was. Daarnaast heeft Hamas verschillende medische konvooien die uit Israël kwamen teruggestuurd, meldt Joods Actueel.