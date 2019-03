„Hamas en Israël sluiten wapenstilstand”

Israël en Hamas hebben na Egyptische bemiddeling ingestemd met een wapenstilstand. Die zou om 21.00 uur Nederlandse tijd van kracht zijn geworden, meldt een Palestijnse ingewijde. De Israëlische autoriteiten hebben het vermeende staakt-het-vuren nog niet bevestigd.

Israël voerde maandagavond luchtaanvallen uit op doelen in de Gazastrook. De Israëliërs zouden onder meer het kantoor van Hamas-leider Ismail Haniyeh hebben bestookt, al was hij vermoedelijk niet aanwezig. De lokale autoriteiten melden dat vijf mensen gewond zijn geraakt in het Palestijnse kustgebied.

De Israëlische aanvallen waren bedoeld om een eerdere raketbeschieting te vergelden. Er waren zeven mensen gewond geraakt toen het projectiel insloeg in de buurt van de stad Tel Aviv. Israël houdt Hamas, de dominante organisatie in de Gazastrook, verantwoordelijk voor die beschieting.

