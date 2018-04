Haley: VS ‘klaar om te gaan’ bij gifgasaanval

De Verenigde Staten zijn bereid opnieuw in actie te komen als de Syrische regering weer chemische wapens gebruikt. Dat suggereerde de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley tijdens een zitting van de VN-Veiligheidsraad.

Haley zei dat haar land meent het Syrische chemischewapensprogramma een zware slag te hebben toegebracht. De diplomate zinspeelde erop dat de VS desnoods opnieuw zullen ingrijpen. „Als het Syrische regime dit gifgas nogmaals gebruikt, zijn de Verenigde Staten klaar om te gaan.”

De Russische VN-gezant uitte felle kritiek op de aanval op Syrië. Vasili Nebenzja stelde dat de Amerikanen en hun bondgenoten het internationale recht aan hun laars lappen. Zij zouden de Veiligheidsraad negeren en daarmee het gezag van het orgaan ondermijnen. Bovendien is er volgens de diplomaat geen bewijs dat een chemische aanval is uitgevoerd in Douma.