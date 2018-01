Haley hekelt roddel over affaire met Trump

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley heeft het gerucht dat ze een affaire heeft (gehad) met president Donald Trump afgedaan als vuige roddel. In een interview met de politieke site Politico noemt ze de verdachtmaking „zeer kwetsend” en „walgelijk”. Volgens Haley worden sterke vrouwen veel te vaak geconfronteerd met dit soort leugens over hoe ze zich omhoog hebben gewerkt.

De suggestie over een meer dan goede verstandhouding tussen Trump en Haley werd gewekt door Michael Wolff. De schrijver van de bestseller Fire and Fury liet zich in een tv-programma van HBO ontvallen dat hij er „absoluut zeker” van was dat Trump een affaire had, maar net niet zeker genoeg om dit liefje uitgebreid onder de aandacht te brengen in zijn boek.

Het bleef nu bij een subtiele verwijzing in een enkele alinea. Lezers hadden die passage gauw gevonden. „De president heeft aan boord van de Air Force One behoorlijk wat tijd privé doorgebracht met Haley en leek haar voor te bereiden op een toekomst in de politiek”, schrijft Wolff.

„Absoluut niet waar”, reageert Haley tegen Politico. „In ben precies één keer in de Air Force One geweest en er waren tezelfdertijd verscheidene andere mensen in die ruimte.”