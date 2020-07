Hagia Sophia na 86 jaar weer in gebruik als moskee

Moslims kunnen vrijdagochtend voor het eerst in 86 jaar weer gaan bidden in de beroemde Hagia Sophia in Istanbul. Het gebedshuis was lange tijd een museum, maar wordt ondanks internationale kritiek weer als moskee in gebruik genomen.

Gelovigen krijgen wel te maken met extra maatregelen vanwege het coronavirus. Ze moeten volgens Turkse media verplicht mondkapjes dragen en hun lichaamstemperatuur laten meten.

President Recep Tayyip Erdogan heeft eerder gezegd dat hij vrijdag tussen de 1000 en 1500 gelovigen verwacht in de Hagia Sophia. Het gebouw is een van de grootste toeristische trekpleisters van Turkije en blijft ook open voor toeristen.

De Hagia Sophia werd in de zesde eeuw door de Byzantijnen als kathedraal gebouwd. Het imposante gebouw in de toenmalige Byzantijnse hoofdstad Constantinopel gold ooit als het middelpunt van de orthodox-christelijke wereld.

Constantinopel viel in 1453 in handen van de Ottomanen, die de Hagia Sophia als moskee in gebruik namen. Turkije maakte in 1934 een museum van het gebedshuis, maar dat besluit is deze maand teruggedraaid door de rechter.