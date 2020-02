Haftar weigert VN-vliegtuigen toegang tot Libië

Vliegtuigen van de Verenigde Naties hebben van de Libische krijgsheer Khalifa Haftar geen toestemming gekregen om te landen. Dat meldt de VN in een verklaring. Hierdoor kunnen geen VN-medewerkers naar Libië worden gebracht of opgehaald.

„De VN in Libië betreurt het dat de vluchten niet mogen landen van het Libische Nationale Leger (LNA)”, staat in de verklaring. „Dit is de afgelopen weken al meerdere keren voorgekomen.”

Volgens de VN worden de humanitaire werkzaamheden van de organisatie ernstig belemmerd door de acties van de LNA. „De hulp is nodig voor de burgers die het zwaarst getroffen zijn door het conflict.”

In Libië strijdt Haftar tegen de internationaal erkende regering onder leiding van Fayez al-Serraj. Haftar erkent die regering niet.