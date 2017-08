„Hackpoging verkiezingen Kenia mislukte”

Hackers hebben geprobeerd stemsystemen te manipuleren tijdens de verkiezingen dinsdag in Kenia, maar die poging is mislukt. Dat heeft de voorzitter van de verkiezingscommissie donderdag verklaard.

Oppositieleider en presidentskandidaat Raila Odinga, die in voorlopige uitslagen ver achter ligt op zittend president Uhuru Kenyatta, zei woensdag dat er op grote schaal was gefraudeerd en dat de systemen massaal waren gehackt. De commissie ontkende dat donderdag.

Internationale waarnemers meldden donderdag dat zij geen signalen hebben gezien dat de stembusgang gemanipuleerd is. Ze prezen de manier waarop het land met de verkiezingen is omgegaan. „Het systeem dat is neergezet heeft tot nu toe zijn waarde bewezen”, concludeerde de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van de VS John Kerry die een groep Amerikaanse waarnemers leidt.

Het is niet bekend wanneer de officiële uitslag van de verkiezingen bekend wordt.