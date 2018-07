Hackers stelen gegevens premier Singapore

Hackers hebben privégegevens van de premier van Singapore gestolen. Volgens Singapore was het een gerichte aanval op minister-president Lee Hsien Loong „Dit was een bewuste, gerichte en goed geplande cyberaanval. Dit was niet het werk van gelegenheidshackers of criminele bendes. De aanvallers hebben gericht en herhaaldelijk gezocht naar persoonlijke details en informatie over zijn medicijnen”, aldus het ministerie van Gezondheid in de stadstaat.

Bij de aanval werd een database met gegevens van 1,5 miljoen mensen gestolen. Het gaat om mensen die tussen mei 2015 en 4 juli van dit jaar klinieken in Singapore hebben bezocht. Onder de gestolen data zijn namen, burgerservicenummers, adressen, geslachten, etnische achtergronden en geboortedata.

Singapore zegt niet wie achter de aanval zitten.