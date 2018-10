„Hackers Noord-Korea stelen 100 miljoen”

Een Noord-Koreaanse hackersgroep heeft geprobeerd om zeker 1,1 miljard dollar te stelen van verschillende bankinstellingen wereldwijd. Volgens onderzoek van de Amerikaanse cyberveiligheidsorganisatie FireEye Inc. is het de hackers gelukt om in vier jaar tijd zeker 100 miljoen dollar te stelen.

Volgens FireEye is het duidelijk dat het Noord-Koreaanse regime achter de hackgroep zit, die het bedrijf APT38 noemt. De hackers infiltreerden sinds 2014 in meer dan zestien organisaties in zeker elf landen, waaronder de Verenigde Staten en Rusland.

De hackers lukten het om langs zwaarbeveiligde servers van banken te komen om zo voor lange tijd in de banksystemen te rommelen. „Wat deze hackgroep onderscheidt is dat zij ongeveer 155 dagen wachten voordat ze het geld stelen”, stelde de cyberveiligheidsorganisatie die benadrukte dat bankinstellingen en overheden op hun hoede moeten zijn voor deze „buitengewone hackgroep”.