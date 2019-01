Hacker veroordeeld voor aanval op provider

Een Britse hacker moet de gevangenis in omdat hij DDoS-aanvallen uitvoerde op een telecomprovider uit Liberia. Hij legde de systemen plat in opdracht van een concurrent van het bedrijf. De man werd vrijdag veroordeeld tot twee jaar en acht maanden celstraf.

De nu 30-jarige Brit begon in oktober 2015 met de aanvallen op provider Lonestar MTN. Hij gebruikte onder meer gehackte beveiligingscamera’s. Hij gaf die de opdracht om allemaal tegelijk computersystemen van de provider te bezoeken. Die konden al dat verkeer niet aan en bezweken. In november 2016 was de aanval zelfs zo hevig dat al het internet in heel Liberia platlag.

Lonestar MTN verloor tientallen miljoenen euro’s door de aanvallen, onder meer doordat gefrustreerde klanten hun abonnement opzegden.

De hacker, die de schuilnamen BestBuy en Popopret gebruikte, voerde de aanvallen uit in opdracht van een hoge bestuurder van concurrent Cellcom. De hacker kreeg daar een maandelijkse vergoeding voor.

De Brit voerde in november 2016 ook een aanval op Deutsche Telekom uit. Daarvoor kreeg hij eerder een voorwaardelijke gevangenisstraf in Duitsland.