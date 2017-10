Hacker steelt Australische JSF-bestanden

Een hacker heeft vorig jaar informatie gestolen over het Joint Strike Fighter-programma en andere militair materieel, door in te breken in het computernetwerk van een leverancier van het leger. Volgens de minister verantwoordelijk voor de Australische defensie-industrie is ongeveer 30 gigabyte aan data gestolen, waaronder plannen voor de Joint Strike Fighter en het P-8 Poseidon verkenningsvliegtuig.

„Gelukkig zijn de bestanden die zijn meegenomen, commerciële bestanden en niet militaire data. Het is geen uiterst geheime informatie”, zei minister Christopher Pyne tegen de Australische nieuwszender ABC. Tijdens de presentatie bleek dat het ging om technische informatie over slimme bommen, de JSF, het Poseidon-toestel en enkele schepen van de marine.

Het ministerie heeft geen idee wie achter de cyberaanval zit.