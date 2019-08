Hacker moet virtueel geld terugbetalen

Een 27-jarige Britse cybercrimineel moet omgerekend ruim een miljoen euro terugbetalen aan zijn gedupeerden. Het gaat om virtueel geld, dat Grant West had verdiend met zijn acties, aldus de politie van Londen. Het geld is in beslag genomen en wordt verkocht.

West noemde zichzelf online Courvoisier. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor cyberaanvallen op meer dan honderd bedrijven, waaronder taxi-app Uber, provider T-Mobile, supermarktketens Sainsbury’s en Asda, wedkantoren Ladbrokes en Coral, maaltijdbezorgdienst Just Eat en aanbiedingenplatform Groupon.

Hij brak via phishing in op hun computersystemen en kreeg de financiële gegevens van miljoenen klanten van de bedrijven in handen. Die verkocht hij op het dark web, het afgeschermde deel van het internet. Hij verkocht ook cannabis en handleidingen voor cyberaanvallen. Daarnaast gebruikte hij de gestolen creditcardgegevens voor zijn eigen aankopen en vakanties.

West werd in september 2017 opgepakt. In mei werd hij veroordeeld tot bijna elf jaar gevangenisstraf.