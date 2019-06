Hacker breekt in bij universiteit Canberra

Een prestigieuze universiteit in Australië meldt dat zij het slachtoffer is geworden van een geavanceerde hacker die zich toegang heeft verschaft tot gevoelige data die de afgelopen negentien jaar beslaan. De universiteit in hoofdstad Canberra heeft nauwe banden met de regering en de veiligheidsdiensten in het land.

In een bericht aan de studenten en medewerkers zegt de Australische Nationale Universiteit (ANU) niet wie volgens hen verantwoordelijk is voor de cyberinbraak, die waarschijnlijk eind 2018 is begonnen. Volgens vicerector Brian Schmidt bevatten de data "namen, adressen, geboortedata, telefoonnummers, persoonlijke emailadressen, contactgegevens voor noodgevallen, belasting- en loongegevens, bankgegevens en paspoortgegevens."

"We hebben het lek twee weken geleden ontdekt" zei Schmidt. "We werken nauw samen met de Australische regering en veiligheidssector om dit verder te onderzoeken."