‘Haatprediker’ ook niet welkom in Ierland

De Amerikaanse prediker Steven Anderson mag ook Ierland niet in. Minister van Justitie Charlie Flanagan heeft zondag een ongewenstverklaring getekend die per direct ingaat, melden Ierse media.

De radicale christelijke ‘haatprediker’ wilde voor zijn Europese tour ook naar Nederland komen, maar daar heeft staatssecretaris Mark Harbers laatst een stokje voor gestoken.

Anderson vindt onder meer dat homo’s moeten worden geëxecuteerd. Na de aanslag in 2016 op een homoclub in de Amerikaanse staat Florida, die aan 49 mensen het leven kostte, maakte Anderson de slachtoffers uit voor „pedofielen” en vond hij het jammer dat er niet meer doden waren gevallen. Hij is ook een Holocaust-ontkenner en heeft zich meermaals antisemitisch uitgelaten.

Het is de eerste keer dat een Ierse minister gebruikmaakt van een ongewenstverklaring, een middel dat sinds 1999 in het land bestaat. Anderson wilde op 26 mei in Dublin spreken. Een onlinepetitie tegen zijn komst is 14.000 keer ondertekend. Andere landen hielden hem eerder ook al tegen, zoals Groot-Brittannië.