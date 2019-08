Haatmanifest El Paso online voor schietpartij

Het haatmanifest waarin het bloedbad van El Paso werd aangekondigd, stond al bijna twintig minuten online voordat de politie een telefoontje kreeg over de schietpartij.

Dat schrijft The New York Times. Of het manifest inderdaad van de verdachte Patrick Crusius (21) is, wordt onderzocht door de politie. In het vier pagina’s tellende document The Inconvenient Truth spreekt Crusius zijn sympathie uit voor de Christchurch-schutter. Deze man schoot in maart bij twee moskeeën in Nieuw-Zeeland 51 mensen dood.

In het manifest dat gepost werd op de website 8chan laat Crusius zich laatdunkend uit over Hispanics en hun groeiende invloed in Texas. Crusius ging er volgens het manifest vanuit dat hij gedood zou worden door de politie of de „indringers”, zoals hij de Hispanics noemde. Bij de schietpartij zijn drie Mexicanen om het leven gekomen.

Volgens The Times is binnenlands terrorisme dat vooral gericht is tegen moslims en minderheden een groeiend probleem in de Verenigde Staten. De FBI verwacht dit jaar veel meer binnenlandse terroristen te arresteren dan buitenlandse. De afgelopen jaren eiste binnenlands terrorisme meer slachtoffers dan buitenlands terrorisme.