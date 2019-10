Haaien en walvissen verdwijnen bij Kaapstad

Het aantal zuidkapers of Australische walvissen voor de kust van Kaapstad is een van de laagste in de afgelopen kwart eeuw. Volgens Zuid-Afrikaanse wetenschappers is dat een gevolg van de klimaatverandering.

Grote witte haaien zijn verdwenen uit de wateren bij Kaapstad. Dit jaar is geen enkele haai voor de kust gezien. Bij het onderzoek van de universiteit van Pretoria werden vanuit een helikopter tweehonderd walvissen gezien, terwijl dat er vorig jaar nog duizend waren.

„We geloven dat de walvissen onvoldoende voedsel kunnen vinden door de veranderende klimaatomstandigheden in de Zuidelijke Oceaan”, verklaarde de universiteit. „Zuidkapers eten krill en kreeftjes en als ze niet voldoende voedsel kunnen opslaan, hebben ze onvoldoende energie voor de migratie en reproductie. Dit heeft gevolgen voor het herstel van de populatie.”

Haaiduiken, waarbij toeristen in een kooi onder water worden gebracht, en walvisspotten zijn populaire toeristische activiteiten bij Kaapstad.