Haai van 200 kilo springt vissersboot in

Een 73-jarige Australische visser werd afgelopen weekeinde verrast door een witte haai van 2,7 meter lang die vanuit de golven zijn bootje van 4,5 meter in sprong. De visser raakte daardoor gewond. Hij wist volgens Australische media via de boordradio hulp in te roepen.

De 200 kilo zware haai spartelde hevig. Visser Terry Selwood raakte onder meer gewond aan een arm, zijn handen en knieën. Hij werd door hulpverleners naar een ziekenhuis gebracht en maakt het goed. Hij heeft in zijn zestigjarige carrière als visser niet eerder iets dergelijks meegemaakt, zo verklaarde hij.