Haai valt twee mensen aan voor kust Australië

Voor de kust van Australië zijn twee mensen aangevallen door een haai. De twee mannen van in de dertig liepen ernstige verwondingen op aan hun voet en been, melden Australische media.

De hulpdiensten werden dinsdagochtend gealarmeerd voor een noodsituatie in de haven van Airlie Beach in het noordoosten van Australië. Beide slachtoffers hebben „ernstig letsel aan de onderste ledematen opgelopen” en verkeren in een ernstige toestand, meldt een woordvoerster van de ambulancedienst. Ze zijn met een boot aan land gebracht, waarop ze naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Airlie Beach is een populaire opstapplaats voor toeristen die een bezoek willen brengen aan de nabijgelegen Whitsundayeilanden of het Great Barrier Reef. Voor de kust van Australië worden vaker mensen door een haai gebeten. Dit jaar zijn zeker tien mensen in het land door een haai gewond geraakt.