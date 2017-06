Haai jaagt zwemmers Mallorca stuipen op lijf

Een blauwe haai van ruim twee meter lang heeft zaterdagmiddag zwemmers op het Spaanse eiland Mallorca de schrik van hun leven bezorgd. Het dier zwom letterlijk op een paar meter van spelende kinderen, zo meldt de Spaanse krant Diario de Mallorca, die ook videobeelden heeft.

Strandwachten bij het plaatsje Magaluf hesen direct de rode vlag en zwemmers moesten onmiddellijk het water verlaten.

Zondagmiddag kon de haai gevangen worden en werden de stranden weer vrijgegeven. Het dier is overgebracht naar een plaatselijk aquarium. Hoewel de blauwe haai niet bijzonder gevaarlijk is voor de mens, valt het dier wel af en toe mensen aan. Overigens is een aanval hoogst zelden dodelijk.