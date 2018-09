Een 26-jarige zwemmer is voor de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts door een haai aangevallen. Het slachtoffer is gewond naar een ziekenhuis vervoerd. Daar is hij overleden.

De man werd aangevallen in de buurt van de plaats Wellfleet. Volgens Amerikaanse media is de zwemmer het eerste dodelijke slachtoffer van haaien in Massachusetts sinds 1936. De man zou het water in zijn gegaan op een plek waar voor haaien wordt gewaarschuwd.