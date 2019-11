Gutenberg-bijbel geveild voor ruim 1 miljoen

Een bijbel van de drukpers van Johannes Gutenberg is maandag in Hamburg geveild voor 1.050.000 euro. Een particuliere Zwitserse verzamelaar kocht het tweedelige werk uit 1462, zei veilinghuis Ketterer Kunst. Volgens een woordvoerster is het de duurste bijbel die ooit in Duitsland is verkocht.

De waarde van het object werd al geschat op 1 miljoen euro. „De Biblia latina van Johannes Fust en Peter Schöffer, de directe opvolgers van Johannes Gutenberg, is een absoluut meesterwerk dat nog tijdens het leven van de uitvinder van de drukkunst werd gedrukt,” aldus het veilinghuis.

Johannes Gutenberg (1400-1468) bracht een revolutie teweeg in de boekproductie door een nieuw drukproces met losse letters. De meeste van de vermoedelijk 180 exemplaren van de Gutenberg-bijbel werden op papier gedrukt en slechts dertig op het waardevollere perkament. Verspreid over de wereld zijn nog 49 exemplaren van de bijbel bekend.

Slechts zeven jaar na de wereldberoemde Gutenberg-bijbel creëerde zijn meester-leerling Peter Schöffer de waardevolle Fust-Schöffer-bijbel met zijn eigen, meer eigentijdse letters. Het uiterst zeldzame exemplaar dat volledig op perkament was gedrukt, is qua vakmanschap te vergelijken met de bijbel van Gutenberg.