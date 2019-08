Guatemala kiest voor conservatieve kandidaat

Alejandro Giammattei heeft de presidentsverkiezingen in Guatemala gewonnen. De kiesraad heeft de conservatieve Giammattei uitgeroepen tot winnaar. Hij kreeg ongeveer 60 procent van de stemmen.

Giammatei deed voor de vierde keer mee aan de presidentsverkiezingen. Hij nam het op tegen de centrumlinkse kandidaat en voormalige presidentsvrouw Sandra Torres.

„Het was niet eenvoudig, maar het is gelukt. Het is een enorme eer dat ik president van dit land waar ik zoveel van houd mag worden”, zei Giammattei die al voor de vierde keer meedoet aan de verkiezingen. „We gaan Guatemala opnieuw opbouwen.”

De nieuwe president van Guatemala staat direct flink onder druk. Voorganger Jimmy Morales heeft onlangs namelijk een impopulaire maatregel aangenomen waardoor mensen uit Honduras en El Salvador makkelijker asiel aan kunnen vragen. De Amerikaanse president Donald Trump had daarom gevraagd, zodat de asielzoekers niet verder trekken naar de Verenigde Staten.

Daarnaast leeft 60 procent van de inwoners van Guatemala onder de armoedegrens