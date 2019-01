Guaido overlegt met legertop

De oppositie in Venezuela heeft in het geheim overleg gevoerd met de top van het leger en Venezolaanse veiligheidsdiensten.

Dat zei de zelfbenoemde president Juan Guaido woensdag in een interview met The New York Times. Venezuela heeft momenteel twee rivaliserende leiders omdat zittend president Nicolás Maduro van geen wijken wil weten. Hij wordt gesteund door landen als Rusland en Cuba.

Volgens Guaido is gesproken met militaire sleutelfiguren, die hun steun moeten betuigen aan de overgang naar een nieuwe regering. „Het terugtrekken van militaire steun aan het bewind van de heer Maduro is cruciaal om deze veranderingen in het land door te kunnen voeren”, zei hij in de krant.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag gebeld met Guaido. Ze spraken onder meer af de relatie tussen hun landen te herstellen, meldde het Witte Huis in een verklaring. De VS erkennen Guaido als legitieme president van het olierijke Venezuela, dat door economisch wanbeleid in een diepe crisis is gestort.

Vice-president Mike Pence reist vrijdag af naar Florida, waar de grootste Venezolaanse gemeenschap in de VS huist, om de mensen op te roepen Guaido te steunen.

De ongewone aankomst van een Russisch passagiersvliegtuig in Caracas heeft woensdag op sociale media geruchten aangewakkerd over het doel van die vlucht. De Boeing 777, met ruimte voor ongeveer vierhonderd passagiers, is eigendom van Ruslands Nordwind Airlines.

Op de Venezolaanse sociale media circuleerden theorieën dat er mogelijk huursoldaten zijn overgevlogen, of dat Maduro in ballingschap gaat. Ook werd gesuggereerd dat het de Venezolaanse goudvoorraad in veiligheid moet brengen. Geen van die theorieën is gebaseerd op solide bewijs. Maar de koortsachtige speculatie geeft de atmosfeer van onzekerheid in het land weer, terwijl Maduro onder internationale druk staat om af te treden.