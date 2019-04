Guaidó wil 1 mei grootste demonstratie ooit

Juan Guaidó heeft in de strijd om de macht in Venezuela zijn volgelingen opgeroepen op 1 mei, de Dag van de Arbeid, in niet eerder vertoonde aantallen de straat op te gaan. De zelfbenoemde interim-president sprak zijn aanhang vrijdag in Caracas toe in het kader van zijn campagne om de socialistische regeringsleider Nicolás Maduro tot aftreden te dwingen.

„Het moet de grootste demonstratie in de geschiedenis van Venezuela worden, met als doel een eind te maken aan de wederrechtelijke toe-eigening van de macht”, aldus Guaidó. De oppositieleider vindt dat Maduro en zijn ministers hun falen hebben erkend door deze week voor het eerst humanitaire hulp van het Rode Kruis te accepteren. Woensdag landde een vliegtuig met 24 ton hulpgoederen, waaronder medicijnen en waterzuiveringsmiddelen.

Venezuela verkeert al jaren in een diepe politieke en economische crisis. Er is een tekort aan van alles. Ook valt de elektriciteit om de haverklap uit. Guaidó probeerde in februari vrachtwagens met voedsel en medicamenten vanuit Colombia het geteisterde land binnen te loodsen. Troepen van Maduro hielden de karavaan toen echter bij de grens tegen.