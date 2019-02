Guaidó suggereert dat militairen hem helpen

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó Márquez is opgedoken in de Colombiaanse grensstad Cúcuta. Hij zei tegen zijn aanhang dat hij steun van het leger geniet. Guaidó mag officieel het land niet verlaten, maar hij zei bij een muziekuitvoering aan de grens dat hij donderdag de hoofdstad Caracas had verlaten en na een tocht van dertig uur in Cúcuta was aangekomen. Hij is naar eigen zeggen dankzij hulp van militairen in Venezuela tal van controleposten gepasseerd en is de Venezolaans-Colombiaanse grens overgestoken. Hij zei niet waar hij de grens passeerde.

De Venezolaanse grens bij Cúcuta is dicht. De door een reeks landen, inclusief Nederland, als interim-president erkende Guaidó bezocht in Cúcuta opslagruimten met hulpgoederen die er voornamelijk vanuit de de VS zijn verzameld. Hij werd vergezeld door de president van gastland Colombia, Iván Duque en diens ambtgenoten Abdo Benítz van Paraguay en Sebastián Piñera van Chili.