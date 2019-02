Guaidó schermt met beloofde humanitaire hulp

De Venezolaanse interim-president Juan Guaidó heeft zaterdag bekendgemaakt dat een wereldwijde coalitie is gevormd om de bevolking humanitaire hulp te verlenen. De eerste verzamelplaats voor hulpgoederen, waaronder voedsel en medicijnen, wordt de Colombiaanse stad Cúcuta, vlak bij de grens met Venezuela.

Daarnaast komt er een post in Brazilië en op een Caribisch eiland. Onder meer Curaçao ligt vlak voor de kust, wat een korte aanvoerroute over zee garandeert. Volgens Guaidó (35) lopen zeker 250.000 landgenoten acuut gevaar te overlijden door ondervoeding of gebrek aan medicatie.

Guaidó, die het aftreden eist van president Nicolás Maduro en vrije verkiezingen nastreeft, heeft tevens de eerste steunbetuiging van een Venezolaanse generaal binnen. Ook Nederland erkent de jeugdige parlementsvoorzitter als voorlopig machthebber.

Tijdens een toespraak in hoofdstad Caracas zei Guaidó, ten overstaan van naar schatting meer dat 100.000 supporters, blij te zijn met het ‘overlopen’ van de hoge luchtmachtofficier. „Alle regeringsfunctionarissen die de grondwet respecteren zijn welkom”. De oppositieleider hield vol dat de machtswisseling aanstaande is. „We blijven op straat totdat er vrijheid, een overgangsregering en nieuwe verkiezingen zijn”.

Ook in andere Venezolaanse steden waren er zaterdag grote demonstraties tegen de autocraat Maduro. Diens achterban deed zich zich gelden in Caracas, officieel om te herdenken dat 20 jaar geleden Maduro’s voorganger en voorbeeld Hugo Chávez de socialistische heilstaat uitriep. Enkele tienduizenden mensen beloofden Maduro trouw.