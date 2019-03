Guaidó ontvangt uitgewezen Duitse ambassadeur

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó heeft de Duitse ambassadeur Daniel Kriener ontmoet. Guaidó ontving de Duitser in het parlement in Caracas, waar hij de voorzitter van is.

De Venezolaanse regering heeft Kriener opgedragen het land te verlaten. Hij zou zich hebben bemoeid met interne aangelegenheden. De ambassadeur en andere buitenlandse diplomaten gingen maandag naar het vliegveld toen Guaidó terugkeerde naar zijn thuisland. Daar was toen ook een Nederlandse diplomaat aanwezig.

Guaidó maakte op Twitter melding van de bijeenkomst met Kriener. De oppositieleider schreef dat de gezant hem informeerde over zijn terugkeer naar Berlijn, waar hij zal overleggen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Duitse ambassade in Caracas blijft wel open. Daar is zaakgelastigde Daniela Vogl voorlopig de baas.

Guaidó heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president van Venezuela. Hij wordt gesteund door tientallen landen.