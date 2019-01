Guaidó neemt consulaat in Houston over

De zelfbenoemde interim-president van Venezuela Juan Guaidó heeft de machtsstrijd met de autocratische regeringsleider Nicolás Maduro vrijdag verscherpt door de zeggenschap over het Venezolaanse consulaat in de Amerikaanse stad Houston over te nemen. Maduro had een dag eerder de sluiting van de ambassade en de andere diplomatieke vertegenwoordigingen in de VS gelast en de repatriëring van het personeel.

Guaidó zei tegen RCTV dat een vrouwelijke official van de vestiging in Houston hem persoonlijk heeft verzekerd dat zij op haar post zal blijven. Hij bedankte de medewerkster namens alle Venezolanen voor het in hem gestelde vertrouwen.

De omstreden Maduro, herkozen in een dubieuze stembusgang, toonde eerder op de dag bereidheid tot dialoog, tot onderhandelingen en tot een overeenkomst, maar beklemtoonde dat hij wel de officiële president is en tot 2025 regeert. Guaidó bood in een radio-interview Maduro, diens bewindslieden en naaste medewerkers amnestie aan, als hij vrijwillig het veld ruimt. De oppositieleider gelooft niet dat Maduro’s voorstel tot overleg serieus is en wees het af.

Maduro verbrak deze week de politieke en diplomatieke betrekkingen met de VS - de eerste ambassademedewerkers verlieten Caracas vrijdag - maar liet nu weten dat niet alle banden met de Amerikanen zijn doorgesneden. „Als ze onze olie willen kopen, dan verkopen we die olie. Zo niet, dan slijten we het elders”, zei hij op de onafhankelijke nieuwssite Efecto Cocuyo.