Guaidó na Europa-reis terug naar Venezuela

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó zal na zijn bezoek aan verschillende Europese landen terugkeren naar Caracas, maar hij erkent dat dit een risico is. Guaidó is ondanks een reisverbod naar Europa gekomen om „instrumenten te vinden om een einde aan de tragedie te maken” in zijn land, zei hij tijdens een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel.

„Het enige wat het Venezolaanse volk wil is democratie, vrijheid en waardigheid”, aldus Guaidó. „De wereld weet wat er gaande is in Venezuela. We moeten een oplossing vinden. Het dictatorschap gaat gewoon door.” Hij riep de EU op de druk op de regering te verhogen. De EU heeft al sancties ingesteld tegen 25 hooggeplaatste Venezolanen. Sinds twee jaar is er ook een Europees embargo op wapens en uitrusting voor onderdrukking van de bevolking van kracht.

Ruim vijftig landen beschouwen Guaidó als rechtmatige interim-president van Venezuela in plaats van de socialistische regeringsleider Nicolás Maduro. „Het volk staat ongewapend tegenover hem”, zei de oppositieleider. Volgens hem zijn vijf miljoen mensen het land uit gevlucht om voedsel te vinden en zijn een miljoen kinderen zonder ouders achtergebleven.

„Maar ik ben er zeker van dat we een einde kunnen maken aan de etnische moorden en de misdaden tegen het milieu van het regime”, aldus Guaidó. Hij zei vastberaden te zijn om zijn doel te bereiken, en „in het wonder te geloven” dat Venezuela opnieuw een normaal en economisch gezond land kan worden.