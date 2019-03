Guaidó keert maandag terug naar Venezuela

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó heeft aangekondigd dat hij maandag naar Caracas terugkeert. Hij riep de bevolking op om bij die gelegenheid massaal te demonstreren, in een bericht op Twitter op zondag.

„Ik kondig mijn terugkeer naar huis aan. Ik roep de Venezolaanse bevolking op om morgen om 11.00 uur (16.00 uur Nederlandse tijd) in het hele land bijeen te komen”, schreef Guaidó.

Guaidó reisde de afgelopen dagen door Latijns-Amerika om te overleggen met regionale leiders. Hij heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president en wordt gesteund door tientallen landen. De politicus kan in Venezuela worden aangehouden omdat hij een uitreisverbod negeerde toen hij het land verliet.

De terugkeer van Guaidó betekent een uitdaging voor president Nicolás Maduro, die moet besluiten of de oppositieleider wordt aangehouden met het gevaar dat hij een sterke internationale reactie uitlokt, met name vanuit de Verenigde Staten, of dat Guaidó ongehinderd terugkeert en zijn gezag tart.