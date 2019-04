Guaidó: eind aan illegale machtsuitoefening

Oppositieleider Juan Guaidó wil nu echt snel af van het machtsmisbruik in Venezuela door Nicolás Maduro, die het land naar de afgrond heeft geleid. De beëindiging van de illegale machtsuitoefening is volgens Guaidó begonnen. Dat zei hij dinsdag op Twitter aan de vooravond van wat de grootste demonstratie in de geschiedenis moet worden.

De zelfbenoemde interim-president toont een video waarin hij een groep militairen in uniform oproept te helpen bij het afzetten van Maduro, die zich de macht wederrechtelijk heeft toegeëigend. Guaidó wordt vergezeld door zijn politieke geestverwant Leopoldo López, die officieel huisarrest heeft. De opname zou gemaakt zijn op de luchtmachtbasis La Carlota in Caracas.

Daarnaast nodigt Guaidó de Venezolanen die het socialistische regime meer dan zat zijn uit de straat op te gaan om een wisseling van de wacht af te dwingen.