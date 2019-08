Gruwelijke moord na ruzie om te harde muziek

Vanwege een geschil over luide muziek heeft een man in Slowakije zijn buurman op brute wijze aangevallen en vermoord. Het incident gebeurde afgelopen weekend in het dorp Poriadie in het westen van het land, zei een politiewoordvoerder maandag.

De situatie escaleerde toen de jongste zijn oudere buurman beleefd vroeg om de muziek wat zachter te zetten. Daarop reageerde de 65-jarige door herhaaldelijk met een ijzeren staaf op het hoofd van zijn buurman te slaan. Vervolgens bond hij het slachtoffer met een touw aan zijn auto en sleepte hem ongeveer een kilometer over een bospad. De man bedreigde daarna de vriendin van het slachtoffer en reddingswerkers die de nog levende buurman te hulp wilden komen, met een machete. Het slachtoffer stierf ter plaatse.

Op sociale media reageerden veel mensen met afgrijzen op het incident. Bij een huiszoeking in het huis van de dader werden illegale wapens ontdekt. De burgemeester van de gemeente zei tegen de krant ‘Novy Cas’ dat het slachtoffer pas een jaar geleden naar het dorp was verhuisd om paarden en schapen te houden en zich te wijden aan agrotoerisme.